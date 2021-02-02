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Москва

Путин: российская система образования достойно проходит пандемию 

Парламентская газета и ещё 15 2 часа назад
Путин: система образования достойно проходит пандемию
Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА КРЕМЛЯ
Россия в целом и система образования в частности достойно проходят испытания, вызванные пандемией коронавируса. Об этом президент Владимир Путин сказал на встрече с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2020», сообщается на сайте Кремля.

«Да, наверное, не всё было гладко и идеально, но в целом наша система образования — и вообще наша страна — на всех уровнях через испытания проходит достойно», — сказал глава государства.

Он отметил, что справиться с трудностями, вызванными пандемией, школам помогли оснащение, технологии, ресурсы, которые появились в них за последние годы.
Путин также поблагодарил учителей за то, что они взяли серьёзную дополнительную нагрузку в непростое время пандемии. «Вы стремились делать всё для своих воспитанников. И хочу сегодня сказать, что российские учителя и в больших городах, и в посёлках, в сельских школах проявили себя с самой лучшей стороны, вместе с ребятами сделали то, что будет служить стране через годы», — заявил президент.
Глава государства вновь подчеркнул, что как бы далеко вперёд ни шагали современные технологии, они не могут заменить живое общение с педагогом. Роль наставника в образовании и воспитании остаётся и останется навсегда важнейшей и определяющей, в чём можно было убедиться в очередной раз в период дистанционного обучения, считает Владимир Путин.
Он заверил, что государство продолжит делать всё, чтобы школа, система образования были современными, в том числе чтобы везде появился высокоскоростной Интернет.
Ранее президент поручил Минпросвещения совместно с Минобрнауки, Минцифры и Советом по правам человека рассмотреть предложения, касающиеся совершенствования системы дистанционного образования.
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Политика , Владимир Путин , Совет по правам человека , Минобрнауки
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