Путин: система образования достойно проходит пандемию

Россия в целом и система образования в частности достойно проходят испытания, вызванные пандемией коронавируса. Об этом президент Владимир Путин сказал на встрече с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2020», сообщается на сайте Кремля.

«Да, наверное, не всё было гладко и идеально, но в целом наша система образования — и вообще наша страна — на всех уровнях через испытания проходит достойно», — сказал глава государства.

Он отметил, что справиться с трудностями, вызванными пандемией, школам помогли оснащение, технологии, ресурсы, которые появились в них за последние годы.

Путин также поблагодарил учителей за то, что они взяли серьёзную дополнительную нагрузку в непростое время пандемии. «Вы стремились делать всё для своих воспитанников. И хочу сегодня сказать, что российские учителя и в больших городах, и в посёлках, в сельских школах проявили себя с самой лучшей стороны, вместе с ребятами сделали то, что будет служить стране через годы», — заявил президент.

Глава государства вновь подчеркнул, что как бы далеко вперёд ни шагали современные технологии, они не могут заменить живое общение с педагогом. Роль наставника в образовании и воспитании остаётся и останется навсегда важнейшей и определяющей, в чём можно было убедиться в очередной раз в период дистанционного обучения, считает Владимир Путин.

Он заверил, что государство продолжит делать всё, чтобы школа, система образования были современными, в том числе чтобы везде появился высокоскоростной Интернет.