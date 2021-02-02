Мишустин произвел ряд кадровых перестановок 

Премьер-министр России Михаил Мишустин лишил руководителя Росрыболовства Илью Шестакова статуса заместителя министра сельского хозяйства, а также назначил замглавы Росавтодора Романа Новикова временно исполняющим обязанности руководителя агентства.
«Назначить Шестакова Илью Васильевича руководителем Федерального агентства по рыболовству, освободив от занимаемой должности», — цитирует документ ТАСС.
В конце декабря прошлого года сообщалось, что в соответствии с постановлением правительства России Минсельхоз и Росрыболовство сократят число заместителей глав ведомств, каждое на одного. Таким образом, число заместителей министра сельского хозяйства сокращается с девяти до восьми человек. Глава Росрыболовства сможет иметь четырех заместителей руководителя ведомства вместо пяти.
Шестаков сейчас возглавляет Росрыболовство, в январе 2014 года он занял совмещенный пост замминистра сельского хозяйства — руководителя Росрыболовства.
«Возложить временно исполнение обязанностей руководителя Федерального дорожного агентства на заместителя руководителя этого агентства Новикова Романа Витальевича», — говорится во втором документе.
В конце декабря 2020 года российское правительство утвердило параметры оптимизации штатов федеральных органов власти. Всего реформа госаппарата затронет 45 министерств и ведомств, чью деятельность курирует правительство.