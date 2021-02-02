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Косачев: Вашингтону нужна картинка «российской агрессии» 

Российская Газета и ещё 2 1 час назад
Косачев: Вашингтону нужна картинка «российской агрессии»
Фото: РИА Новости
Госсекретарь США Блинкен в телефонном разговоре с украинским визави Кулебой пообещал активную экономическую и военную поддержку Украине.
И в этом нет ничего нового, учитывая ту роль, которую Вашингтон отводит своему очередному "форпосту" на постсоветском пространстве — сохранять напряженность на российских границах, как и сам миф о "российской агрессии".
К тому же госсекретарь не случайно подчеркнул мощную двухпартийную поддержку Украины со стороны США, тем самым подчеркивая преемственность данного курса, который определялся во многом не в Белом доме, а на Капитолии. Однако это признание показывает, в том числе, что пространства для маневра у самого Блинкена не так уж много. Поэтому когда украинский министр по итогам разговора с американским коллегой радостно провозгласил "новый день" в отношениях двух стран, он явно погорячился: не прозвучало абсолютно ничего нового, выходящего за рамки банальных заверений в готовности помогать Киеву, пока он воюет "с Россией", в реальности убивая собственных сограждан на Донбассе. Вашингтону нужна картинка "российской агрессии", и украинские власти обязаны ее демонстрировать по поводу и без.
А вот если возникнут просьбы о помощи посерьезнее, на этот случай госсекретарь сразу же ткнул собеседника в важность прогресса в борьбе с коррупцией и в реализации экономических реформ. То есть, — все будет зависеть от того, насколько послушными окажутся украинские власти в реализации своей внутренней политики. Напомню, как именно президент Байден понимает борьбу с коррупцией на Украине. В СМИ в свое время цитировали его хвастливые слова о том, как, будучи еще вице-президентом, он предъявил ультиматум тогдашним киевским властям: "вы не получаете миллиарда долларов, и я уезжаю через шесть часов, если ваш генпрокурор не будет уволен к тому времени, вы не получите денег. И тот сукин сын был уволен. И на его место поставили того, кому на то время доверяли". И вот теперь, когда Блинкен говорит Кулебе, что США "уделяют приоритетное внимание суверенитету … Украины", это звучит откровенно комично.
Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook.
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Комментарии
Политика , Константин Косачев , Киев , США
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