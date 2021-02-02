Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Мишустин прибыл в Калмыкию, где обсудит водоснабжение и встретится с предпринимателями 

ТАСС 1 час назад
Мишустин прибыл в Калмыкию
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Михаил Мишустин во вторник прибыл с рабочей поездкой в Калмыкию, где проведет совещание по вопросам водоснабжения этого самого засушливого российского региона. Планируется, что председатель правительства осмотрит инфраструктуру Ики-Бурульского водопровода, который поможет обеспечить республику чистой водой.
Кроме того, у премьера намечена встреча с представителями малого и среднего бизнеса, занятыми в агропромышленном комплексе. Калмыкия является преимущественно аграрным регионом, где 80% производства валовой продукции сельского хозяйства приходится на животноводство.
В программе поездки Мишустина также встреча с главой республики Бату Хасиковым.
В мероприятиях примут участие вице-премьер Марат Хуснуллин, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, глава Минфина Антон Силуанов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, руководитель Минсельхоза Дмитрий Патрушев.
Калмыкия находится в зоне вододефицита. Немногочисленные источники поверхностных вод фактически непригодны для использования. Подземные же источники большей частью имеют высокую минерализацию, поэтому для водоснабжения используются ресурсы рек соседних регионов.
Ики-Бурульский водопровод должен был обеспечить питьевой водой несколько районов Калмыкии, однако пока он не достроен. Глава Калмыкии ранее обращал внимание на эту ситуацию, отмечая, что отсутствие воды — основная проблема, которая "мешает развитию жизни в республике".
Видео дня. Бузова легла на реабилитацию после разрыва с Давой
ТАСС: последние новости
Песков рассказал о разговоре Путина с вдовой Ельцина Песков рассказал о разговоре Путина с вдовой Ельцина Путин наградил экс-замглавы Минцифры Волина почетной грамотой за переход РФ на цифровое ТВ Путин наградил экс-замглавы Минцифры Волина почетной грамотой за переход РФ на цифровое ТВ Песков: дипломаты, прибывшие на заседание по делу Навального, не должны давить на суд Песков: дипломаты, прибывшие на заседание по делу Навального, не должны давить на суд
Комментарии
Политика , Антон Силуанов , Марат Хуснуллин , Александр Козлов , Михаил Мишустин , Дмитрий Патрушев , Ирек Файзуллин , Минфин , Минсельхоз
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Россияне на ходу выпрыгнули из автобуса и попали на видео
00:19
Россияне на ходу выпрыгнули из автобуса и попали на видео
Происшествия
Лошади переговорили дорогу автомобилисту и попали на видео
00:56
Лошади переговорили дорогу автомобилисту и попали на видео
Общество Происшествия
Опубликовано видео работы российских саперов в Нагорном Карабахе
01:46
Опубликовано видео работы российских саперов в Нагорном Карабахе
Войска
Бузова попала в клинику после разрыва с Давой
02:11
Бузова попала в клинику после разрыва с Давой
Шоу-бизнес
Провалившаяся под лед фура в Амурской области попала на видео
00:10
Провалившаяся под лед фура в Амурской области попала на видео
Происшествия
Появилось видео поджога танка протестующим в Белоруссии
00:14
Появилось видео поджога танка протестующим в Белоруссии
В мире Происшествия
Странный поступок невесты у алтаря сняли на видео
00:33
Странный поступок невесты у алтаря сняли на видео
Общество
Странное явление при шторме на популярном курорте попало на видео
00:14
Странное явление при шторме на популярном курорте попало на видео
Общество
У подпольных оружейников изъяли миномет и пушку
01:00
У подпольных оружейников изъяли миномет и пушку
Происшествия Криминал
Легковушка сбила лыжника на спортивной трассе
00:18
Легковушка сбила лыжника на спортивной трассе
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение