Путин пообщается с финалистами конкурса «Учитель года» 

Президент РФ Владимир Путин во вторник пообщается с финалистами конкурса "Учитель года" и проведет международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Президент сегодня встретится с лауреатом всероссийского конкурса "Учитель года" в режиме видеоконференции", — сказал Песков журналистам.
Он отметил, что это очень значимый конкурс для всех педагогов, и сегодня "в свободном режиме Путин пообщается" с ними.
"В этом году, вы знаете, 2 февраля победителем был объявлен Михаил Николаевич Гуров, это учитель математики из частной школы, Ростов-на-Дону", — добавил Песков.
Также, по его словам, у президента запланировано несколько непубличных встреч и международный телефонный разговор во второй половине дня.