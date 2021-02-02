Путин пообщается с финалистами конкурса «Учитель года» 

"Президент сегодня встретится с лауреатом всероссийского конкурса "Учитель года" в режиме видеоконференции", — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что это очень значимый конкурс для всех педагогов, и сегодня "в свободном режиме Путин пообщается" с ними.

"В этом году, вы знаете, 2 февраля победителем был объявлен Михаил Николаевич Гуров, это учитель математики из частной школы, Ростов-на-Дону", — добавил Песков.

Также, по его словам, у президента запланировано несколько непубличных встреч и международный телефонный разговор во второй половине дня.