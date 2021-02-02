Ещё
Далее:
Читайте также:
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Путин пообщается с финалистами конкурса «Учитель года» 

РИА Новости 22 минуты назад
Путин пообщается с финалистами конкурса «Учитель года»
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин во вторник пообщается с финалистами конкурса "Учитель года" и проведет международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Президент сегодня встретится с лауреатом всероссийского конкурса "Учитель года" в режиме видеоконференции", — сказал Песков журналистам.
Он отметил, что это очень значимый конкурс для всех педагогов, и сегодня "в свободном режиме Путин пообщается" с ними.
"В этом году, вы знаете, 2 февраля победителем был объявлен Михаил Николаевич Гуров, это учитель математики из частной школы, Ростов-на-Дону", — добавил Песков.
Также, по его словам, у президента запланировано несколько непубличных встреч и международный телефонный разговор во второй половине дня.
Видео дня. Бузова легла на реабилитацию после разрыва с Давой
Последние новости
Навальный убил протест Навальный убил протест Mash опубликовал репортаж из "дворца" в Геленджике Mash опубликовал репортаж из "дворца" в Геленджике Что будет, если сделать вакцину от COVID, но уже есть антитела Что будет, если сделать вакцину от COVID, но уже есть антитела
Политика , Общество , Дмитрий Песков , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео поджога танка протестующим в Белоруссии
00:14
Появилось видео поджога танка протестующим в Белоруссии
В мире Происшествия
Странный поступок невесты у алтаря сняли на видео
00:33
Странный поступок невесты у алтаря сняли на видео
Общество
У подпольных оружейников изъяли миномет и пушку
01:00
У подпольных оружейников изъяли миномет и пушку
Происшествия Криминал
Странное явление при шторме на популярном курорте попало на видео
00:14
Странное явление при шторме на популярном курорте попало на видео
Общество
Космонавт Кудь-Сверчков показал на видео закат полной Луны
00:22
Космонавт Кудь-Сверчков показал на видео закат полной Луны
Наука и техника
Машина сбила лыжника на спортивной трассе и попала на видео
00:18
Машина сбила лыжника на спортивной трассе и попала на видео
Происшествия
Девушка тренировалась на фоне госпереворота в стране
00:49
Девушка тренировалась на фоне госпереворота в стране
В мире Азия
Видео отбора контрактников с помощью технологии VR
01:02
Видео отбора контрактников с помощью технологии VR
Армия
Видео тренировки расчетов ОТРК «Искандер-М»
01:28
Видео тренировки расчетов ОТРК «Искандер-М»
Армия
Видео с новым десантным кораблем «Петр Моргунов»
00:58
Видео с новым десантным кораблем «Петр Моргунов»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение