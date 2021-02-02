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Москва

Песков рассказал о разговоре Путина с вдовой Ельцина 

ТАСС и ещё 1 23 минуты назад
Песков рассказал о разговоре Путина с вдовой Ельцина
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин и Наина Ельцина в телефонном разговоре в понедельник вспоминали о первом президенте страны Борисе Ельцине. Об этом рассказал журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Естественно, они вместе вспомнили Бориса Николаевича, все-таки был день мемориальный", — отметил представитель Кремля. По его словам, в целом беседа была "обычной и человеческой", в частности, Путин пожелал Ельциной крепкого здоровья.

Песков рассказал, что Путин позвонил вдове первого президента России после посещения Новодевичьего кладбища, где он возложил цветы к могиле своего предшественника по случаю 90-летия со дня его рождения. "Хотя у него было еще несколько рабочих встреч, он в перерыве между этими встречами позвонил Наине Иосифовне", — отметил пресс-секретарь президента.
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Политика , Дмитрий Песков , Борис Ельцин , Владимир Путин , Наина Ельцина
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