Песков рассказал о разговоре Путина с вдовой Ельцина 

"Естественно, они вместе вспомнили Бориса Николаевича, все-таки был день мемориальный", — отметил представитель Кремля. По его словам, в целом беседа была "обычной и человеческой", в частности, Путин пожелал Ельциной крепкого здоровья.

Песков рассказал, что Путин позвонил вдове первого президента России после посещения Новодевичьего кладбища, где он возложил цветы к могиле своего предшественника по случаю 90-летия со дня его рождения. "Хотя у него было еще несколько рабочих встреч, он в перерыве между этими встречами позвонил Наине Иосифовне", — отметил пресс-секретарь президента.