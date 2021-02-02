В Госдуме предложили сохранить беби-боксы 

Депутаты Государственной Думы подготовили поправки к Закону «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», которые дают право регионам создавать в профильных медорганизациях специализированные боксы для оказания первичной помощи анонимно оставленному новорождённому ребёнку.

Первые беби-боксы появились в России в 2011 году, однако из-за отсутствия нормативной базы по организации «окон жизни» законность их установок остаётся под вопросом. Исходя из положительной практики по спасению жизней детей, оставленных в беби-боксах, парламентарии настаивают на необходимости их сохранить. Благодаря специальным боксам в 10 регионах России удалось спасти более 100 детей.

«Мы предлагаем дать регионам возможность самостоятельно решать, нужны ли им беби-боксы. Если нужны, то они смогут принять соответствующий региональный закон, определять необходимое количество, местоположение и порядок установки таких устройств», — пояснила Пушкина журналистам.

У каждого региона, по её словам, существуют свои исторические, религиозные и культурные традиции. Поэтому решения об установке «окон жизни» или их запрете нужно принимать на местах, учитывая медицинскую статистику, позицию правоохранителей, религиозных и общественных организаций, мнение жителей региона. «Нам необходимо на федеральном уровне прописать в законе возможность установки мест для анонимного оставления ребёнка и определить порядок их эксплуатации. Должны быть установлены единые стандарты технических характеристик устройств и общий алгоритм действий ответственных лиц при обнаружении новорождённых. И только не соответствующие этим требованиям беби-боксы должны быть закрыты», — отметила депутат.

Беби-боксы не побуждают отказаться от ребёнка, а реально спасают жизни, также отмечает соавтор законопроекта, член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб

«Я уверена, что беби-боксы нужны. Только на территории Краснодарского края с 2011 года были оставлены 26 детей. Если вдуматься, то это целая группа в детском саду или класс в школе. Большинство детей были практически сразу же усыновлены или удочерены. Страшно представить, что могло произойти с этими детьми, если бы у нас не было «окон жизни», — отметила политик.

Ребёнок попадает в руки медиков спустя секунды после того, как его оставили, добавила она. Противники устройств, по словам Бессараб, настаивают на том, что «окна жизни» могут побудить родителей отказаться от ребёнка, однако это спорное утверждение. «Количество официальных „отказников“ превышает показатели найденных детей в беби-боксах на десятки тысяч. Эти устройства не побуждают отказаться от ребёнка, они реально спасают жизни. Поэтому мы настаиваем на их сохранении», — подытожила парламентарий.