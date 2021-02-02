Капков будет баллотироваться в Госдуму

СМИ узнали о планах экс-главы департамента культуры Капкова баллотироваться в Госдуму. Он может пойти по Центральному округу Москвы, который считается популярным у представителей оппозиции.
Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и мэрии столицы.
Сам Сергей Капков комментировать информацию не стал.
В настоящий момент упомянутый округ, куда входят все районы ЦАО и Лефортово, представляет депутат от «Единой России» Николай Гончар. На выборах в Мосгордуму в 2019 году там победили представители КПРФ, «Справедливой России» и «Яблока».
Сергей Капков занимал пост главы департамента культуры Москвы с 2011 по 2015 год. Сейчас он руководит центром исследований экономики, культуры и городского развития при экономическом факультете МГУ.