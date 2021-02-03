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Москва

Власти предложили способ защиты Крыма от санкций 

Прайм и ещё 1 16 минут назад
Власти решили защитить Крым от санкций с помощью инвестиций
Фото: © РИА Новости. Константин Михальчевский
Через семь лет после присоединения Крыма и начала санкций российские власти предложили для полуострова "особые правовые районы". Они призваны стимулировать инвестиции из других регионов, защитив их от санкций режимом анонимности, сообщает РБК.
Федеральные власти решили привлечь инвестиции в Крым, создав на полуострове "особые административные районы" (ОАР) в дополнение к действующей свободной экономической зоне (СЭЗ). Минэкономразвития России разработало законопроект о введении особого правового режима на территориях Республики Крым и Севастополя, главным преимуществом которого станет конфиденциальность инвесторов из других регионов России как способ защиты от западных санкций.
Ранее с подобными инициативами выступали крымские чиновники: так, в 2017 году глава Крыма Сергей Аксенов рассказывал об обсуждении проекта офшорной зоны в Крыму с гарантией анонимности инвесторов.
В 2014 году США ввели в отношении Крыма практически полное торговое эмбарго и уполномочили себя вводить санкции против любых российских компаний, которые ведут бизнес на полуострове.
Большинство российских федеральных компаний не выходят на крымский рынок, опасаясь санкций, которые отрежут компании от долларового фондирования и торговли с европейскими партнерами. Правительство России пытается компенсировать дефицит частных инвестиций в Крыму бюджетными вложениями (в частности, через ФЦП Крыма и Севастополя объемом более 1 трлн руб.), но чиновники Минэкономразвития признавались, что даже исполнению ФЦП мешают санкции, усложняя привлечение федеральных подрядчиков.
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Политика , Сергей Аксенов , Правительство РФ , Минэкономразвития , Республика Крым , Севастополь
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