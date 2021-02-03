Власти решили защитить Крым от санкций с помощью инвестиций

Через семь лет после присоединения Крыма и начала санкций российские власти предложили для полуострова "особые правовые районы". Они призваны стимулировать инвестиции из других регионов, защитив их от санкций режимом анонимности, сообщает РБК.

Федеральные власти решили привлечь инвестиции в Крым, создав на полуострове "особые административные районы" (ОАР) в дополнение к действующей свободной экономической зоне (СЭЗ). Минэкономразвития России разработало законопроект о введении особого правового режима на территориях Республики Крым и Севастополя, главным преимуществом которого станет конфиденциальность инвесторов из других регионов России как способ защиты от западных санкций.

Ранее с подобными инициативами выступали крымские чиновники: так, в 2017 году глава Крыма Сергей Аксенов рассказывал об обсуждении проекта офшорной зоны в Крыму с гарантией анонимности инвесторов.

В 2014 году США ввели в отношении Крыма практически полное торговое эмбарго и уполномочили себя вводить санкции против любых российских компаний, которые ведут бизнес на полуострове.