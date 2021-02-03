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Москва

В Совфеде предположили, когда Иран может вернуться к ядерной сделке 

РИА Новости и ещё 10 2 часа назад
В Совфеде сделали предположение о сроках возвращения Ирана к ядерной сделке
Фото: РИА Новости
Возвращение Ирана к ядерной сделке зависит от готовности США в приоритетном порядке снять санкции с Тегерана, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Ранее в госдепартаменте заявили, что США готовы вернуться к соблюдению ядерной сделки с Ираном, если Тегеран сделает то же самое.

"Если обе стороны выполнят первоначальные условия ядерной сделки, то соглашение возобновится, и это будут приветствовать остальные его участники", — сказал Джабаров РИА Новости.

Он напомнил об условии Ирана — для возвращения к сделке со страны должны быть сняты все незаконно введенные санкции.

"Пойдут ли на это американцы, я не знаю", — заключил сенатор.

США при администрации экс-президента Дональда Трампа вышли из договоренностей с Ираном по атому и вновь ввели санкции. Тегеран впоследствии также заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана.
Белый дом информировал о намерении нового президента Джо Байдена обсудить с союзниками планы переговоров с Ираном. В Тегеране заявляли, что переговоры с США в планы Ирана не входят, а любой прогресс в этом направлении зависит от практических шагов Вашингтона, в том числе отмены санкций.
Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
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Политика , Иран и США , Владимир Джабаров , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Госдеп США , Совет Федерации , РИА Новости , Иран , Китай , США , Тегеран
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