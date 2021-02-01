Путин обратился к россиянам у могилы Ельцина 

По словам Путина, Ельцин никогда не боялся брать на себя возложенную на него ответственность. «Задним числом мы все умны. А вот когда события накатываются как снежный ком, это совсем другая ситуация», — сказал он, говоря о критике в адрес первого президента России.

Путин добавил, что сам он никогда не забудет Ельцина. После возложения цветов российский лидер намерен поговорить по телефону с вдовой Ельцина Наиной.

Как рассказывал ранее руководитель протокола Ельцина Владимир Шевченко , тот мечтал дожить до 100 лет. Он добавил, что первый президент смог найти преемника, «который потащил Россию в ренессанс».