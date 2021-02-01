Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Путин обратился к россиянам у могилы Ельцина 

Lenta.ru 1 час назад
Путин обратился к россиянам у могилы Ельцина
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин призвал сограждан помнить о первом президенте страны Борисе Ельцине. С таким обращением он выступил после того, как возложил цветы к могиле политика на Новодевичьем кладбище в 90-ю годовщину дня его рождения, передает РИА Новости.
По словам Путина, Ельцин никогда не боялся брать на себя возложенную на него ответственность. «Задним числом мы все умны. А вот когда события накатываются как снежный ком, это совсем другая ситуация», — сказал он, говоря о критике в адрес первого президента России.
Путин добавил, что сам он никогда не забудет Ельцина. После возложения цветов российский лидер намерен поговорить по телефону с вдовой Ельцина Наиной.
Как рассказывал ранее руководитель протокола Ельцина Владимир Шевченко, тот мечтал дожить до 100 лет. Он добавил, что первый президент смог найти преемника, «который потащил Россию в ренессанс».
1 февраля 2021 года исполняется 90 лет со дня рождения Ельцина, занимавшего пост президента России с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года. Он умер в апреле 2007 года в результате остановки сердца, вызванной полиорганной недостаточностью. Церемония прощания с ним проходила в храме Христа Спасителя в Москве, ее посетили более 25 тысяч россиян.
Видео дня. Раскрыты подробности раздела имущества Пелагеи и Телегина
Последние новости
Депутат Госдумы получил крупнейшую взятку в России через жену и тещу Депутат Госдумы получил крупнейшую взятку в России через жену и тещу Минздрав назвал условие отправки пьяных россиян в вытрезвители Минздрав назвал условие отправки пьяных россиян в вытрезвители Путин дал поручения правительству и Генпрокуратуре Путин дал поручения правительству и Генпрокуратуре
Комментарии 5
Политика , Иисус Христос , Владимир Шевченко , Борис Ельцин , Владимир Путин , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с Путиным у могилы Ельцина
03:20
Появилось видео с Путиным у могилы Ельцина
Политика
Опубликовано видео допроса избившего детей омича
00:57
Опубликовано видео допроса избившего детей омича
Происшествия
Массовая драка на дороге в Новосибирске попала на видео
00:38
Массовая драка на дороге в Новосибирске попала на видео
Происшествия
Наглое ограбление магазина попало на видео
00:12
Наглое ограбление магазина попало на видео
Происшествия
Лыжник нашел способ не платить за подъемник в горах Сочи и попал на видео
00:07
Лыжник нашел способ не платить за подъемник в горах Сочи и попал на видео
Общество
Пенсионер обстрелял пожилую соседку и попал на видео
00:19
Пенсионер обстрелял пожилую соседку и попал на видео
Происшествия
Момент наезда на мальчика на мотокроссе попал на видео
00:34
Момент наезда на мальчика на мотокроссе попал на видео
Происшествия
Лихач влетел в припаркованные автомобили и попал на видео
01:23
Лихач влетел в припаркованные автомобили и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео учений гвардейской танковой армии ЗВО
00:51
Опубликовано видео учений гвардейской танковой армии ЗВО
Войска
В Москве прощаются с Василием Лановым
00:41
В Москве прощаются с Василием Лановым
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение