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Москва

Путин возложил цветы к могиле Ельцина 

RT на русском 39 минут назад
Путин возложил цветы к могиле Ельцина
Фото: РИА Новости
Российский лидер Владимир Путин по случаю 90-летия со дня рождения первого президента России Бориса Ельцина возложил цветы к его могиле на Новодевичьем кладбище в Москве.

«Борис Николаевич Ельцин возглавил страну в один из самых сложных периодов её истории — можно сказать, в критический период, когда стоял вопрос о существовании России вообще как независимого государства, единого и целостного», — сказал Путин.

Он отметил, что Ельцин «никогда не боялся брать на себя ответственность» — это была его отличительная черта.
Как уточняет РИА Новости, ранее в этот день цветы к могиле Ельцина возложили его вдова Наина Ельцина, а также сотрудники «Ельцин Центра», друзья и соратники политика.
1 февраля исполнилось 90 лет со дня рождения Бориса Ельцина, который руководил страной с 10 июля 1991-го по 31 декабря 1999 года.
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Комментарии 3
Политика , Борис Ельцин , Владимир Путин , Наина Ельцина , Ельцин-центр , РИА Новости
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