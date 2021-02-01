Путин возложил цветы к могиле Ельцина 

Российский лидер Владимир Путин по случаю 90-летия со дня рождения первого президента России Бориса Ельцина возложил цветы к его могиле на Новодевичьем кладбище в Москве.
«Борис Николаевич Ельцин возглавил страну в один из самых сложных периодов её истории — можно сказать, в критический период, когда стоял вопрос о существовании России вообще как независимого государства, единого и целостного», — сказал Путин.
Владимир Путин возложил цветы к могиле первого президента России Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище. pic.twitter.com/1Qog18o5Oj— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 1, 2021
Он отметил, что Ельцин «никогда не боялся брать на себя ответственность» — это была его отличительная черта.
Как уточняет РИА Новости, ранее в этот день цветы к могиле Ельцина возложили его вдова Наина Ельцина, а также сотрудники «Ельцин Центра», друзья и соратники политика.
1 февраля исполнилось 90 лет со дня рождения Бориса Ельцина, который руководил страной с 10 июля 1991-го по 31 декабря 1999 года.