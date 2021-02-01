Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах за работу с коронавирусом нового типа для медицинских работников из числа военных, сотрудников МВД , Государственной противопожарной службы, учреждений или органов уголовно-исполнительной системы, а также сотрудников войск национальной гвардии.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Размер выплаты составит 68 811 рублей. На нее могут претендовать медики, работавшие с пациентами с новой коронавирусной инфекцией или подозрением на нее, а также сотрудники, обеспечивающие транспортировку таких пациентов в места лечения.

Основанием для получения выплаты является освобождение от военных обязанностей и (или) нахождение в стационаре из-за развития у медика полученных при исполнении обязанностей осложнений COVID-19, которые повлекли временную нетрудоспособность, но не привели к инвалидности.

Всего с начала пандемии участвовавшим в работе с пациентами с COVID-19 медикам было выплачено 188 млрд рублей.