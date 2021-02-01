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Путин одобрил единовременные выплаты военным медикам за работу с COVID-19 

Газета.Ru 1 час назад
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах за работу с коронавирусом нового типа для медицинских работников из числа военных, сотрудников МВД, Государственной противопожарной службы, учреждений или органов уголовно-исполнительной системы, а также сотрудников войск национальной гвардии.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Российским регионам дали миллиарды рублей на выплаты медикам
Размер выплаты составит 68 811 рублей. На нее могут претендовать медики, работавшие с пациентами с новой коронавирусной инфекцией или подозрением на нее, а также сотрудники, обеспечивающие транспортировку таких пациентов в места лечения.
Основанием для получения выплаты является освобождение от военных обязанностей и (или) нахождение в стационаре из-за развития у медика полученных при исполнении обязанностей осложнений COVID-19, которые повлекли временную нетрудоспособность, но не привели к инвалидности.
Всего с начала пандемии участвовавшим в работе с пациентами с COVID-19 медикам было выплачено 188 млрд рублей.
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Политика , Видео , Владимир Путин , МВД
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