В Госдуме оценили возможность отключения России от Сети 

Боярский прокомментировал заявление замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева , который ранее указал на главенствующую роль США в «управлении интернетом». Он подчеркнул, что если у «кого-то совсем снесет голову», то в теории может произойти отключение России от глобальной Сети. При этом, по словам Медведева, у российских властей есть план ответных действий на этот случай.

Боярский, который занимает должность зампреда комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи подтвердил, что в России есть технические решения для восстановления связи, если за океаном «опустится некий красный рубильник». При этом он подчеркнул, что ранее отключение огромной территории от интернета никогда не происходило.

«Это всё очень сложно. Были прецеденты на Востоке, но они были краткосрочные», — пояснил депутат.

По его словам, в России периодически случаются технические сбои, но связь обрывается непреднамеренно и достаточно быстро восстанавливается.