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Москва

В Госдуме оценили возможность отключения России от Сети 

Павел Тиунов 49 минут назад
В Госдуме оценили возможность отключения России от Сети
Фото: ТАСС
Россию невозможно отключить от глобального интернета на долгий срок, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» депутат Государственной думы РФ Сергей Боярский. По его словам, техническую операцию в таком масштабе осуществить чрезвычайно сложно.
Боярский прокомментировал заявление замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который ранее указал на главенствующую роль США в «управлении интернетом». Он подчеркнул, что если у «кого-то совсем снесет голову», то в теории может произойти отключение России от глобальной Сети. При этом, по словам Медведева, у российских властей есть план ответных действий на этот случай.
Боярский, который занимает должность зампреда комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи подтвердил, что в России есть технические решения для восстановления связи, если за океаном «опустится некий красный рубильник». При этом он подчеркнул, что ранее отключение огромной территории от интернета никогда не происходило.

«Это всё очень сложно. Были прецеденты на Востоке, но они были краткосрочные», — пояснил депутат.

По его словам, в России периодически случаются технические сбои, но связь обрывается непреднамеренно и достаточно быстро восстанавливается.
Как сообщал «Рамблер», в 2019 году в силу вступил закон о суверенном интернете, призванный обеспечить устойчивое, безопасное и целостное функционирование рунета в случае нештатных ситуаций, в том числе вмешательства извне. Документ предусматривает сотрудничество операторов с Роскомнадзором в случае обрыва связи.
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Комментарии 3
Политика , Дмитрий Медведев , Сергей Боярский , Роскомнадзор , Госдума , Совет безопасности РФ , Радиостанция "Говорит Москва"
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