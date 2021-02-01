Позиция Зеленского по Донбассу разочаровала Медведева

"Я лично не знаком с президентом Зеленским. Да и, в конце концов, президента Зеленского избирал украинский народ, и он подотчетен именно ему. Я его видел, но в тот период, когда он занимался другими вещами, своей прежней деятельностью. Делал это неплохо. Что касается его нынешней позиции, то она меня как минимум разочаровала", — сказал Медведев в интервью российским СМИ.
"Говорил: "Вот я это решу, это решу, а самое главное, смогу урегулировать ситуацию на юго-востоке". Ничего из этого он не сделал. Придерживается прежней риторики, иногда даже более радикальной, чем у его предшественника", — отметил Медведев.
"Недавно он ляпнул, что в принципе можно вообще весь народ поднять, чтобы бороться с Россией, сражаться, так сказать, на полях с нашей страной. Мне кажется, что это отчасти связано с отсутствием определенного дипломатического опыта у него. Но с другой стороны, это связано и с тем, что определенные круги, которые влияют на ситуацию внутри Украины — а это прежде всего националистически ориентированные круги, — не дают возможности продвигаться по пути минского процесса", — считает Медведев.
"Ничего другого ведь нет. Если сейчас от этого отказаться, то не будет ничего. И это самое плохое. Никакой альтернативы движению внутри этого Нормандского формата с использованием Минских договоренностей не существует. Если они это осознают, то во всяком случае какое-то позитивное развитие ситуации может быть. Это же прежде всего в интересах самой Украины, в интересах юго-востока Украины", — сказал Медведев.
"Это всегда проще — говорить, что это не получилось: "Ну вы же видите, есть страна-оккупант, поэтому у нас не получилось это". — "А это что не получилось?" — "А это потому что русские мешали". — "А здесь?" — "А здесь тоже они виноваты". И так можно списывать постоянно. И в таком напряжении держа население страны, еще и предлагать в будущем сохранять эту линию. Это прискорбно, но, подчеркиваю, здесь решение должны сами украинцы принимать", — заключил замглавы Совбеза.