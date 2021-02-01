Медведев заявил о нежелании России возвращаться в G7 

Россия, как сообщал «Рамблер», была исключена из «Большой восьмерки» за вмешательство в ситуацию на Украине и присоединение Крыма.

«Не нужна никому эта "восьмерка" в прежнем виде», — заявил сегодня Медведев.

Он назвал ценность нынешней «семерки» очень сомнительной на фоне G20 и других международных форматов, а объяснил это тем, что без Китая, Индии и ряда других государств больше нельзя ничего обсуждать. Медведев назвал формат «восьмерки» устаревшим и сообщил, что России не нужен возврат туда.

«В одну реку не входят дважды», — отметил он.

В 2019 году собеседник в G7 рассказал ТАСС, что возвращение России необходимо «семерке», потому что ее влияние падает, а влияние «Большой двадцатки» растет.