Россия надеется на потепление отношений с Евросоюзом после приезда в Москву главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов, пишет РИА «Новости». Визит запланирован на 4-6 февраля. «Надеюсь, что да. Однако я не могу сказать, что отношения в глубокой заморозке», — ответил он на вопрос о возможности разморозить отношения Москвы и Брюсселя во время визита Борреля. Чижов подчеркнул, что стороны продолжают консультации по различным вопросам, включая торговлю, защиту персональных данных и ядерную сделку с Ираном. Ранее стала известна цель визита Борреля в Россию.
Чижов: Россия надеется на потепление отношений с ЕС
Фото: Газета.Ru
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Политика , Владимир Чижов , ЕС , РИА Новости , Бельгия , Брюссель , Иран , Москва , Тегеран
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