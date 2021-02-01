Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Чижов: Россия надеется на потепление отношений с ЕС 

Газета.Ru и ещё 10 7 часов назад
Чижов: Россия надеется на потепление отношений с ЕС
Фото: Газета.Ru
Россия надеется на потепление отношений с Евросоюзом после приезда в Москву главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов, пишет РИА «Новости». Визит запланирован на 4-6 февраля. «Надеюсь, что да. Однако я не могу сказать, что отношения в глубокой заморозке», — ответил он на вопрос о возможности разморозить отношения Москвы и Брюсселя во время визита Борреля. Чижов подчеркнул, что стороны продолжают консультации по различным вопросам, включая торговлю, защиту персональных данных и ядерную сделку с Ираном. Ранее стала известна цель визита Борреля в Россию.
Видео дня. Раскрыты подробности раздела имущества Пелагеи и Телегина
Газета.Ru: последние новости
Медведев рассказал о возможном отключении интернета в России Медведев рассказал о возможном отключении интернета в России В Брюсселе подтвердили визит Борреля в Москву В Брюсселе подтвердили визит Борреля в Москву В ГД ответили на заявление МИД Франции о недостаточности санкций против РФ В ГД ответили на заявление МИД Франции о недостаточности санкций против РФ
Политика , Владимир Чижов , ЕС , РИА Новости , Бельгия , Брюссель , Иран , Москва , Тегеран
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Лыжник нашел способ не платить за подъемник в горах Сочи и попал на видео
00:07
Лыжник нашел способ не платить за подъемник в горах Сочи и попал на видео
Общество
Лихач влетел в припаркованные автомобили и попал на видео
01:23
Лихач влетел в припаркованные автомобили и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео учений гвардейской танковой армии ЗВО
00:51
Опубликовано видео учений гвардейской танковой армии ЗВО
Войска
В Москве прощаются с Василием Лановым
00:41
В Москве прощаются с Василием Лановым
Общество
Полеты российских Су-24 рядом с эсминцем США сняли на видео
00:30
Полеты российских Су-24 рядом с эсминцем США сняли на видео
Армия Войска
Снегоуборщики разбили машины снегом в Красноярске
00:36
Снегоуборщики разбили машины снегом в Красноярске
Происшествия
Екатеринбуржец сорвал в банке батарею и устроил потоп
00:23
Екатеринбуржец сорвал в банке батарею и устроил потоп
Происшествия
40 рыбаков спасаются с отколовшейся льдины
00:33
40 рыбаков спасаются с отколовшейся льдины
Происшествия
Раздетые россияне прыгнули с балкона в снег и попали на видео
00:14
Раздетые россияне прыгнули с балкона в снег и попали на видео
Общество
Появилось видео возложения цветов Наиной Ельциной к могиле супруга
00:53
Появилось видео возложения цветов Наиной Ельциной к могиле супруга
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение