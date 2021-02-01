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Москва

Медведев вновь заговорил о переходе на четырехдневку 

Артём Кульша 31 минуту назад
Медведев оценил идею перехода на четырехдневку на фоне пандемии
Фото: ТАСС
Власти России вернутся к идее введения четырехдневной рабочей недели. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил председатель «Единой России» и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
В июне 2019 года, как сообщал «Рамблер», Медведев, бывший тогда премьер-министром России, заявил, что в ходе технологического прогресса рабочая неделя может стать четырехдневной. После этого эта тема широко обсуждалась на протяжении нескольких месяцев.

«Я думаю, что мы к этой идее вернемся», — заявил он сегодня.

Медведев высказал мнение, что идея четырехдневной рабочей недели ценна сама по себе, потому что в некоторых случаях дает определенные преимущества, позволяя работнику эффективнее распоряжаться свободным временем.

«Пандемия внесла свои краски в эту историю», — отметил он.

По его словам, в результате пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 многие сотрудники компаний стали работать удаленно по другому графику, в том числе четырехдневному. При этом Медведев выразил уверенность, что потенциальный переход на четрехдневку не должен привести к падению производительности труда.
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Политика , Общество , Дмитрий Медведев , Единая Россия
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