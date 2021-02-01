Медведев оценил идею перехода на четырехдневку на фоне пандемии

В июне 2019 года, как сообщал «Рамблер», Медведев, бывший тогда премьер-министром России, заявил, что в ходе технологического прогресса рабочая неделя может стать четырехдневной. После этого эта тема широко обсуждалась на протяжении нескольких месяцев.

«Я думаю, что мы к этой идее вернемся», — заявил он сегодня.

Медведев высказал мнение, что идея четырехдневной рабочей недели ценна сама по себе, потому что в некоторых случаях дает определенные преимущества, позволяя работнику эффективнее распоряжаться свободным временем.

«Пандемия внесла свои краски в эту историю», — отметил он.

По его словам, в результате пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 многие сотрудники компаний стали работать удаленно по другому графику, в том числе четырехдневному. При этом Медведев выразил уверенность, что потенциальный переход на четрехдневку не должен привести к падению производительности труда.