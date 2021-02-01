Медведев допустил отключение интернета в России

"Именно поэтому был принят закон о российском сегменте интернета: для того, чтобы наш российский сегмент мог управляться автономно, поскольку на интернет сейчас завязано управление всем государством, завязано получение огромного количества социальных функций. Мы не могли это оставить без контроля. Поэтому такой закон есть, и, если потребуется, он вступит в силу", — сказал он.