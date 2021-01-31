Сын Боярского пожаловался на травлю и угрозы в соцсетях 

Сын Михаила Боярского, депутат Госдумы Сергей Боярский сообщил, что подвергается беспрестанной травле в соцсетях. Он вынужден был обратиться в правоохранительные органы. Теперь они ищут тролля-незнакомца.
О своей истории парламентарий рассказал в эфире НТВ.
По его словам, угрозы поступают не только ему, но и всей его семье.
«Я сейчас являюсь объектом назойливого преследования человека. Получаем угрозы всей семьей от него. Я уже обратился в правоохранительные органы по этому поводу, нахожусь в состоянии осажденной крепости», — сказал депутат.
Он отметил, что заблокировал сотни аккаунтов тролля, но тот упорно создает новые.
Боярский-младший не стал раскрывать подробности, но поведал, что в свое время был одним из авторов закона об уголовной ответственности за клевету в интернете.
Ранее «Рамблер» сообщал, что внучку Михаила Боярского Екатерину раскритиковали за фотосессию в слишком откровенном образе.