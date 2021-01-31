Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Сын Боярского пожаловался на травлю и угрозы в соцсетях 

Майк Габриелян 12 минут назад
Сын Боярского пожаловался на травлю и угрозы в соцсетях
Фото: РИА Новости
Сын Михаила Боярского, депутат Госдумы Сергей Боярский сообщил, что подвергается беспрестанной травле в соцсетях. Он вынужден был обратиться в правоохранительные органы. Теперь они ищут тролля-незнакомца.
О своей истории парламентарий рассказал в эфире НТВ.
По его словам, угрозы поступают не только ему, но и всей его семье.

«Я сейчас являюсь объектом назойливого преследования человека. Получаем угрозы всей семьей от него. Я уже обратился в правоохранительные органы по этому поводу, нахожусь в состоянии осажденной крепости», — сказал депутат.

Он отметил, что заблокировал сотни аккаунтов тролля, но тот упорно создает новые.
Боярский потребовал объяснений после концерта Басты
Боярский-младший не стал раскрывать подробности, но поведал, что в свое время был одним из авторов закона об уголовной ответственности за клевету в интернете.
Ранее «Рамблер» сообщал, что внучку Михаила Боярского Екатерину раскритиковали за фотосессию в слишком откровенном образе.
Видео дня. Блогер прокатился на лыжном курорте в стрингах
Комментарии 16
Политика , Сергей Боярский , Михаил Боярский , Госдума , МВД , НТВ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Танец Бритни Спирс в откровенном наряде сняли на видео
01:21
Танец Бритни Спирс в откровенном наряде сняли на видео
Шоу-бизнес
Россиянка скатилась с горы в Сочи с бокалом шампанского и попала на видео
00:12
Россиянка скатилась с горы в Сочи с бокалом шампанского и попала на видео
Общество
Спуск корабля «Сергей Котов» в Керчи сняли на видео
01:14
Спуск корабля «Сергей Котов» в Керчи сняли на видео
Войска
Водитель разозлил амурского тигра и снял его на видео
00:49
Водитель разозлил амурского тигра и снял его на видео
Общество
Опубликовано видео последствий обрыва высоковольтного кабеля на Сахалине
00:49
Опубликовано видео последствий обрыва высоковольтного кабеля на Сахалине
Происшествия
Драку бойцов ММА после боя на ринге сняли на видео
00:23
Драку бойцов ММА после боя на ринге сняли на видео
Происшествия
Крупные пауки заполонили дом женщины и попали на видео
00:44
Крупные пауки заполонили дом женщины и попали на видео
В мире
Водитель маршрутки подрался со школьником и попал на видео
00:35
Водитель маршрутки подрался со школьником и попал на видео
Происшествия
Тройное ДТП со скорой помощью попало на видео
00:34
Тройное ДТП со скорой помощью попало на видео
Происшествия
Разгон протестующих в Париже попал на видео
01:54
Разгон протестующих в Париже попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение