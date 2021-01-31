Сын Боярского пожаловался на травлю и угрозы в соцсетях 

О своей истории парламентарий рассказал в эфире НТВ.

По его словам, угрозы поступают не только ему, но и всей его семье.

«Я сейчас являюсь объектом назойливого преследования человека. Получаем угрозы всей семьей от него. Я уже обратился в правоохранительные органы по этому поводу, нахожусь в состоянии осажденной крепости», — сказал депутат.

Он отметил, что заблокировал сотни аккаунтов тролля, но тот упорно создает новые.

Боярский-младший не стал раскрывать подробности, но поведал, что в свое время был одним из авторов закона об уголовной ответственности за клевету в интернете.