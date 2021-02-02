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Чиновница из «шоколадной» ванны призвала исключать студентов за протесты 

News.ru и ещё 2 58 минут назад
Чиновница из «шоколадной» ванны призвала исключать студентов за протесты
Фото: Светлана Опенышева (Баланцева) / ВКонтакте
Студентов нужно наказывать за участие в несогласованных акциях протеста исключением из вузов, считает бывший советник губернатора Ульяновской области, директор областного учреждения «Правительство для граждан» Светлана Опенышева.
Она стала известна в 2019 году после публикации селфи, на котором она принимает лечебную «шоколадную» ванну в отеле Garabag Resort в Азербайджане. Как писали СМИ, недельный курс таких ванн там стоит около 650 долларов.

Если бы была моя воля, издала указ всех требующих перемен, а этом много Молодежи — парней отправила в армию, а девушек на принудительные работы на благо нашей Родины, — скрин с размышлениями чиновницы опубликовал Telegram-канал «Подъём» (орфография автора сохранена).

Она считает, что девушки выходят на такие акции просто «потусоваться», и вообще, «демократия хорошо, но сейчас не демократия». Опенышева считает, что молодому поколению нужно опомниться. Позднее чиновница удалил пост из соцсетей, и написала, что выход молодежи на улицы — это беспредел, а не демократия. Призвала соблюдать закон во «всех субъектах демократического государства».
Ранее NEWS.ru писал, что после скандала с «шоколадной ванной» губернатор Ульяновской области Сергей Морозов принял решение не увольнять своего советника.
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Политика , Светлана Опенышева , Сергей Морозов , Владивосток , Москва , Приморский Край , Ульяновск , Ульяновская Область
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