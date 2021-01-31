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Алексея Навального выдвинут на соискание Нобелевской премии мира 

Русская Планета и ещё 1 16 часов назад
Алексея Навального выдвинут на соискание Нобелевской премии мира
Фото: Русская Планета
Политик Алексей Навальный выдвинут на соискание Нобелевской премии мира. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на норвежских парламентариев.
В числе других номинантов на премию называют Всемирную организацию здравоохранения, ЕСПЧ и экоактивистку Грету Тунберг.
Президент Литвы Гитанас Науседа выдвинул на Нобелевскую премию мира Лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую. Нобелевский комитет держит в секрете претендентов на премию в течение 50 лет, но кандидатуры могут раскрывать те, кто их выдвигает, пишет Эхо Москвы.
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Политика , Светлана Тихановская , Алексей Навальный , Грета Тунберг , ЕСПЧ , Нобелевский комитет , ВОЗ , Эхо Москвы , Норвегия
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