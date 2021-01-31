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Москва

В Кремле сожалеют, что Европа «выбрасывает в помойку» потенциал развития отношений с РФ 

ТАСС 47 минут назад
В Кремле упрекнули «выбросившую в помойку» отношения с Россией Европу
Фото: РИА Новости
Кремль сожалеет о том, что Европа необдуманно и необоснованно "выбрасывает в помойку" потенциал отношений с Россией.
Стоящие сейчас вызовы диктуют необходимость развития диалога, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
По мнению представителя Кремля, страны Евросоюза "совершенно необдуманно и необоснованно просто сейчас выбросили в помойку" потенциал отношений с Россией.
Как считает Песков, огромное количество вызовов, стоящих сейчас перед государствами, "диктует необходимость развития этого диалога".

"Но каждый день мы слышим те заявления, которые мы слышим. И нам это не нравится", — заключил он.

"Серьезный разговор": Россия выяснит отношения с ЕС
Ранее президент России Владимир Путин в выступлении на "давосской неделе" заявил о том, что Россия и Европа должны вернуться к позитивной повестке и наращивать торгово-экономическое взаимодействие. По оценке российского лидера, "сегодняшняя ситуация является явно не нормальной". Глава российского государства также отмечал, что диалог России и Европы требует честности, избавления от фобий и проблем прошлого для достижения позитивного этапа отношений.
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Политика , Павел Зарубин , Дмитрий Песков , Владимир Путин , ЕС
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