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Москва

МИД России объявит ответ на высылку из Албании российского дипломата 

ТАСС 1 час назад
МИД ответит на высылку российского дипломата из Албании
Фото: РИА Новости
Министерство иностранных дел России объявит ответ на высылку из Албании российского дипломата за якобы имевшее место несоблюдение мер противодействия пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в пятницу вечером заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в беседе с российскими журналистами в Афинах.

"Об этом будет объявлено", — сказал Грушко, отвечая на вопрос, приняла ли Россия ответное решение.

21 января албанский телеканал Top channel проинформировал о том, что правительство Албании объявило российского дипломата персоной нон грата по причине несоблюдения им эпидемиологических мер, принятых в связи с пандемией. Телеканал утверждал, что информация о нарушениях российским дипломатом действующих карантинных мер поступала с апреля 2020 года.
Посольство РФ в Тиране 22 января назвало беспочвенным решение о высылке своего сотрудника.

"Считаем необоснованным решение албанских властей о высылке российского дипломата. Удивлены также содержанием соответствующего заявления МИД Албании для прессы. Вопреки утверждениям министерства, имя Алексея Кривошеева ни разу не упоминалось в ходе контактов между посольством России и МИД Албании. В первый и последний раз оно прозвучало в вербальной ноте МИД Албании от 20 января 2021 года, в соответствии с которой господин Кривошеев был объявлен персоной нон грата. При этом никаких доказательств нарушения им антиковидных мер, принятых в Албании, не приводилось", — указывалось в заявлении дипмиссии, опубликованном в Facebook.

В дипмиссии раскритиковали тот факт, что МИД Албании в нарушение международной дипломатической практики сразу же обнародовал имя объявленного персоной нон грата дипломата.
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Комментарии
Политика , Алексей Кривошеев , МИД , Албания , Афины , Греция , Тирана
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