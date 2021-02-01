Ещё
Далее:
Читайте также:
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Стало известно, после чего пошатнулось «титаническое» здоровье Ельцина 

News.ru и ещё 7 12 минут назад
Спортсмен рассказал, после чего пошатнулось здоровье Ельцина
Фото: globallookpress.com
У первого президента РФ Бориса Ельцина было очень крепкое здоровье, пока не случился инфаркт. Об этом сообщил руководитель Федерации тенниса России и член Международного олимпийского комитета Шамиль Тарпищев.

У Ельцина было титаническое здоровье до первого инфаркта, — рассказал он РИА Новости.

Тарпищев отметил, что бывший президент мог купаться в ледяной воде, когда шёл снег с дождём. Спортсмен вспомнил, что Ельцин часто звал его купаться в такую погоду. В такой холодной воде первый президент Российской Федерации мог задерживать на две минуты дыхание.
Ранее бывший помощник Ельцина Сергей Ястржембский вспомнил, как любил отдыхать первый российский президент. В частности, Борис Ельцин увлекался рыбалкой, а после с удовольствием готовил «уху с дымком». У первого президента был соревновательный дух. Ельцин терпеть не мог проигрывать независимо от того, чем занимается. И эта особенность, по мнению бывшего помощника, делает Ельцина «интересной личностью».
1 февраля исполнится 90 лет со дня рождения первого президента России Бориса Ельцина. Он возглавлял государство с 1991 по 1999 год. Ельцин умер 23 апреля 2007 года от остановки сердца. В честь него в Екатеринбурге был построен мемориальный Ельцин Центр. 1 февраля там пройдут мероприятия, посвящённые 90-летию первого президента, писал NEWS.ru.
Видео дня. Блогер прокатился на лыжном курорте в стрингах
News.ru: последние новости
Песков назвал продление СНВ-3 успехом человечества и дипломатии президента Песков назвал продление СНВ-3 успехом человечества и дипломатии президента Песков: речь Путина на ВЭФ — попытка докричаться до здравого смысла Песков: речь Путина на ВЭФ — попытка докричаться до здравого смысла В МИД отреагировали на призыв Симоньян присоединить Донбасс В МИД отреагировали на призыв Симоньян присоединить Донбасс
Комментарии
Политика , Общество , Телевидение , Лихие девяностые , Борис Ельцин , Сергей Ястржембский , Ельцин-центр , РИА Новости , Москва , Свердловская Область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Танец Бритни Спирс в откровенном наряде сняли на видео
01:21
Танец Бритни Спирс в откровенном наряде сняли на видео
Шоу-бизнес
Россиянка скатилась с горы в Сочи с бокалом шампанского и попала на видео
00:12
Россиянка скатилась с горы в Сочи с бокалом шампанского и попала на видео
Общество
Спуск корабля «Сергей Котов» в Керчи сняли на видео
01:14
Спуск корабля «Сергей Котов» в Керчи сняли на видео
Войска
Водитель разозлил амурского тигра и снял его на видео
00:49
Водитель разозлил амурского тигра и снял его на видео
Общество
Опубликовано видео последствий обрыва высоковольтного кабеля на Сахалине
00:49
Опубликовано видео последствий обрыва высоковольтного кабеля на Сахалине
Происшествия
Драку бойцов ММА после боя на ринге сняли на видео
00:23
Драку бойцов ММА после боя на ринге сняли на видео
Происшествия
Крупные пауки заполонили дом женщины и попали на видео
00:44
Крупные пауки заполонили дом женщины и попали на видео
В мире
Водитель маршрутки подрался со школьником и попал на видео
00:35
Водитель маршрутки подрался со школьником и попал на видео
Происшествия
Тройное ДТП со скорой помощью попало на видео
00:34
Тройное ДТП со скорой помощью попало на видео
Происшествия
Разгон протестующих в Париже попал на видео
01:54
Разгон протестующих в Париже попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение