Спортсмен рассказал, после чего пошатнулось здоровье Ельцина

У первого президента РФ Бориса Ельцина было очень крепкое здоровье, пока не случился инфаркт. Об этом сообщил руководитель Федерации тенниса России и член Международного олимпийского комитета Шамиль Тарпищев.

У Ельцина было титаническое здоровье до первого инфаркта, — рассказал он РИА Новости.

Тарпищев отметил, что бывший президент мог купаться в ледяной воде, когда шёл снег с дождём. Спортсмен вспомнил, что Ельцин часто звал его купаться в такую погоду. В такой холодной воде первый президент Российской Федерации мог задерживать на две минуты дыхание.

Ранее бывший помощник Ельцина Сергей Ястржембский вспомнил, как любил отдыхать первый российский президент. В частности, Борис Ельцин увлекался рыбалкой, а после с удовольствием готовил «уху с дымком». У первого президента был соревновательный дух. Ельцин терпеть не мог проигрывать независимо от того, чем занимается. И эта особенность, по мнению бывшего помощника, делает Ельцина «интересной личностью».