Ястржембский рассказал, как Ельцин макал горящее полено в суп

По его словам, во время этого «ритуала» президент доставал горящее полено из огня и макал его в суп.

«Уха приобретала дымок от полена, есть такой рецепт», — рассказал он.

Вспоминая эпизоды с рыбалкой, Ястржембский указал на соревновательный дух Ельцина. Так, он отметил, что первый президент «терпеть не мог проигрывать» премьер-министру Японии в ловле рыбы.

Владимир Жириновский В июле 2020 года лидер ЛДПР придумал наказание первому президенту Борису Ельцину «за его деяния во главе России». В частности, парламентарий предложил установить решетки на окнах Ельцин-центра , чтобы «хотя бы символически показать, где место Ельцину». До этого описал правление Ельцина фразой «ему стыдно стало, он даже умер».

Ельцин был президентом России с 1991 по 1999 год. 23 апреля 2007 года он умер в возрасте 76 лет, его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.