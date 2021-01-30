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Москва

Ястржембский рассказал о рецепте Ельцина макать горящее полено в суп 

Lenta.ru 16 минут назад
Ястржембский рассказал, как Ельцин макал горящее полено в суп
Фото: РИА Новости
Первый президент России Борис Ельцин после рыбалки любил готовить уху «с дымком». Об этом агентству РИА Новости рассказал его бывший пресс-секретарь, документалист Сергей Ястржембский.
По его словам, во время этого «ритуала» президент доставал горящее полено из огня и макал его в суп.

«Уха приобретала дымок от полена, есть такой рецепт», — рассказал он.

Вспоминая эпизоды с рыбалкой, Ястржембский указал на соревновательный дух Ельцина. Так, он отметил, что первый президент «терпеть не мог проигрывать» премьер-министру Японии в ловле рыбы.
В июле 2020 года лидер ЛДПР Владимир Жириновский придумал наказание первому президенту Борису Ельцину «за его деяния во главе России». В частности, парламентарий предложил установить решетки на окнах Ельцин-центра, чтобы «хотя бы символически показать, где место Ельцину». До этого описал правление Ельцина фразой «ему стыдно стало, он даже умер».
Ельцин был президентом России с 1991 по 1999 год. 23 апреля 2007 года он умер в возрасте 76 лет, его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.
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Комментарии 2
Политика , Владимир Жириновский , Борис Ельцин , Сергей Ястржембский , ЛДПР , Ельцин-центр , Япония
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