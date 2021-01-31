В МИД России рассказали о возможности контактов с НАТО 

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко провел консультации с министерством иностранных дел Греции . Обсуждались в том числе вопросы безопасности в различных регионах.

В Афинах Грушко рассказал журналистам о том, как повлияла политика США на ситуацию с безопасностью в Европе. «Под ударами администрации США прекратил свое существование режим договора об обычных вооруженных силах в Европе, который в свое время рассматривался как краеугольный камень европейской безопасности, именно потому, что США запретили своим союзникам ратифицировать соглашение об адаптации этого договора. Затем последовал удар по договору о ракетах средней и меньшей дальности. И, наконец, США вышли из Договора по открытому небу. Все разумные политики в Европе, и не только в Европе, могут только сожалеть. Потому что все эти шаги привели не к улучшению, а к ухудшению ситуации в сфере безопасности», — цитирует Грушко РИА Новости

Российский дипломат также рассказал об официальной позиции МИД РФ по отношению к руководству НАТО . Греция входит в этот военный альянс. У российских дипломатов нет в планах никаких контактов с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом . «С точки зрения политики — НАТО объявила о политике сдерживания России, необходимости ей противостоять. Вот, собственно, и все», — объяснил Грушко.

Замминистра иностранных дел России сообщил, на каких условиях Москва готова взаимодействовать с НАТО. «Если будет общее понимание того, что результатом такой коммуникации будут пусть скромные решения, но направленные на реальное улучшение ситуации в военной безопасности в Европе, то, разумеется, мы будем готовы к такому разговору», — рассказал Грушко.