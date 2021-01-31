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В МИД России рассказали о возможности контактов с НАТО 

Профиль и ещё 1 27 минут назад
В МИД России рассказали о возможности контактов с НАТО
Фото: ©Валерий Шарифулин/ТАСС
Замминистра иностранных дел России Александр Грушко провел консультации с министерством иностранных дел Греции. Обсуждались в том числе вопросы безопасности в различных регионах.
В Афинах Грушко рассказал журналистам о том, как повлияла политика США на ситуацию с безопасностью в Европе. «Под ударами администрации США прекратил свое существование режим договора об обычных вооруженных силах в Европе, который в свое время рассматривался как краеугольный камень европейской безопасности, именно потому, что США запретили своим союзникам ратифицировать соглашение об адаптации этого договора. Затем последовал удар по договору о ракетах средней и меньшей дальности. И, наконец, США вышли из Договора по открытому небу. Все разумные политики в Европе, и не только в Европе, могут только сожалеть. Потому что все эти шаги привели не к улучшению, а к ухудшению ситуации в сфере безопасности», — цитирует Грушко РИА Новости.
Российский дипломат также рассказал об официальной позиции МИД РФ по отношению к руководству НАТО. Греция входит в этот военный альянс. У российских дипломатов нет в планах никаких контактов с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. «С точки зрения политики — НАТО объявила о политике сдерживания России, необходимости ей противостоять. Вот, собственно, и все», — объяснил Грушко.
Замминистра иностранных дел России сообщил, на каких условиях Москва готова взаимодействовать с НАТО. «Если будет общее понимание того, что результатом такой коммуникации будут пусть скромные решения, но направленные на реальное улучшение ситуации в военной безопасности в Европе, то, разумеется, мы будем готовы к такому разговору», — рассказал Грушко.
Ранее «Профиль» писал о том, что в НАТО обвинили Россию в «напористой политике и агрессивных действиях», что препятствует конструктивному диалогу. «В перспективе до 2030 года Россия, скорее всего, останется главной военной угрозой для Североатлантического альянса», — говорится в тексте отчета, обнародованного в декабре 2020 года.
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Политика , Новости регионов , Безопасность , НАТО и Россия , Планы НАТО , Йенс Столтенберг , Александр Грушко , МИД , Администрация США , НАТО , РИА Новости , Афины , Греция , Москва
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