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Москва

Горбачев оценил решение России и США продлить ракетный договор 

Lenta.ru и ещё 3 6 минут назад
Горбачев заявил о желании не допустить войны
Фото: РИА Новости
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал решение лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений между двумя странами (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3). Об этом сообщает «Комсомольская правда».

«Я думаю, что, в принципе, это не моя цель и не моя страсть — воевать. А мое желание и твердое стремление — сохранить победу и уйти от войны. Не допустить войны. Вот это, я думаю, мне помогает (жить). Потому что, в этом есть (состоит) главное желание людей. Люди хотят жить мирно, свободно, трудиться и улучшать жизнь», — сказал он.

По его словам, сохранить мир помогут встречи, переговоры и договоры, а главное — «никакого варварства».
Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году.
Горбачев высказался о необходимости продления ракетного договора
Ранее советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан заявил, что продление ракетного договора станет лишь началом обстоятельных переговоров с Москвой, которые также коснутся других вопросов безопасности.
29 января президент России Владимир Путин подписал соглашение о продлении ДСНВ на пять лет, до 5 февраля 2026 года. США намерены завершить продление Договора до истечения срока документа.
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Политика , Дмитрий Медведев , Михаил Горбачев , Барак Обама , Джейк Салливан , Джозеф Байден , Владимир Путин , США
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