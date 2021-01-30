Горбачев заявил о желании не допустить войны

«Я думаю, что, в принципе, это не моя цель и не моя страсть — воевать. А мое желание и твердое стремление — сохранить победу и уйти от войны. Не допустить войны. Вот это, я думаю, мне помогает (жить). Потому что, в этом есть (состоит) главное желание людей. Люди хотят жить мирно, свободно, трудиться и улучшать жизнь», — сказал он.