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Путин подписал закон о продлении ДСНВ между Россией и США на пять лет 

ТАСС 36 минут назад
Путин подписал закон о продлении ДСНВ
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, именуемый также СНВ-3) до 5 февраля 2026 года. Об этом сообщается в пятницу на сайте Кремля.

"Федеральным законом ратифицируется Соглашение о продлении Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года (далее — Соглашение), заключенное 26 января 2021 года между Россией и США в форме обмена нотами", — говорится в документе.

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Политика , Владимир Путин
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