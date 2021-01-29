Путин подписал закон о продлении ДСНВ

"Федеральным законом ратифицируется Соглашение о продлении Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года (далее — Соглашение), заключенное 26 января 2021 года между Россией и США в форме обмена нотами", — говорится в документе.