Застройщик назвал «дворец в Геленджике» апарт-отелем

Привлекший внимание общественности дворец в Геленджике задумывался как апарт-отель или гостиница с бассейном. Об этом в интервью журналисту Александру Рогаткину на «Россия-1» сообщил представитель компании-застройщика.

Пожелавший пока не раскрывать свое имя собственник разрешил съемку на территории объекта, и сотрудники телеканала смогли его изучить. Рогаткин пришел к выводу, что владелец скоро заявит свои права на дворец — он рассказал, что ему стало известно о подготовке специальной пресс-конференции.

Комментируя увиденное, он обратил внимание на то, что по всему зданию идут отделочные работы.