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Москва

Застройщик раскрыл предназначение дворца в Геленджике 

Lenta.ru 32 минуты назад
Застройщик назвал «дворец в Геленджике» апарт-отелем
Фото: видео Mash Video / YouTube
Привлекший внимание общественности дворец в Геленджике задумывался как апарт-отель или гостиница с бассейном. Об этом в интервью журналисту Александру Рогаткину на «Россия-1» сообщил представитель компании-застройщика.
Пожелавший пока не раскрывать свое имя собственник разрешил съемку на территории объекта, и сотрудники телеканала смогли его изучить. Рогаткин пришел к выводу, что владелец скоро заявит свои права на дворец — он рассказал, что ему стало известно о подготовке специальной пресс-конференции.
Комментируя увиденное, он обратил внимание на то, что по всему зданию идут отделочные работы.
Ранее журналисты издания Mash посетили дворец в Геленджике из расследования Алексея Навального. Один из строителей дворца согласился провести экскурсию для журналистов с условием, что съемка займет не более часа. На опубликованных кадрах видно, что основные работы завершены только на фасаде здания. Внутри комнат идут начальные строительные работы. Репортерам не удалось узнать предназначение здания, а также имена владельцев.
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Политика , Алексей Навальный , Геленджик , Краснодарский Край
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