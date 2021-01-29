Медведев допустил блокировку своих аккаунтов в зарубежных соцсетях

"Конечно, могут заблокировать, никаких сомнений", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в интервью российским СМИ. По словам Медведева, на содержание его сообщений в соцсетях такая угроза никак не влияет, более того, он признался, что таким образом "проверяет" эти соцсети.

Зампред Совбеза заметил, что такая блокировка — палка о двух концах. "Вот в чем и проблема-то, если бы, например, блокировка или какие-то иные решения, маркировка о том, что это непроверенные данные, осуществлялись на основании закона, пусть даже он нам не нравится, но с этим не поспоришь — "вот у нас есть закон, мы обязаны это сделать", — пояснил он. — Хорошо, мы тоже свой закон примем и тоже будем к вам так относиться". "Они-то действуют на основании внутренних регламентов, на основании корпоративных документов, на основании пользовательских договоров, — добавил Медведев. — А вот это уже не очень справедливо с учетом того, что, скажем по-честному, капитализация всех этих компаний, о которых мы с вами говорим, измеряемая в сотнях миллиардов долларов, связана с количеством подписчиков, а они принимают решение за подписчиков, не посоветовавшись с ними".

У Дмитрия Медведева есть несколько аккаунтов в различных соцсетях, в том числе в Facebook. В своих заметках он неоднократно критиковал действия стран Запада в отношении России.

Полная версия интервью будет опубликована в понедельник, 1 февраля. Разговор Медведева с журналистами касался таких тем, как пандемия и вакцинация, международная и внутренняя политика, ситуация на постсоветском пространстве, интернет и социальные сети, деятельность Совбеза РФ.