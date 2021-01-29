Мурашко рассказал о темпах массовой вакцинации россиян 

Михаил Мурашко. В первом полугодии 2021 года в России планируется привить от коронавирусной инфекции 60% взрослого населения, заявил глава Минздрава

"По всей стране мы должны привить 60% взрослого населения, в графиках себе ставим, что это должно завершиться в первом полугодии, если промышленность… выпустит эти объемы раньше, мы готовы привить раньше", — цитирует министра РИА «Новости».

Он добавил, что в гражданском обороте сейчас находятся более 4 млн доз вакцин от COVID-19. За последние сутки более 1 млн доз вакцин стало доступно для отправки в регионы. К концу дня планируется выпустить в гражданский оборот еще до 200 тыс. доз.