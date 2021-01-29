Мурашко рассказал о темпах массовой вакцинации россиян 

В первом полугодии 2021 года в России планируется привить от коронавирусной инфекции 60% взрослого населения, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
"По всей стране мы должны привить 60% взрослого населения, в графиках себе ставим, что это должно завершиться в первом полугодии, если промышленность… выпустит эти объемы раньше, мы готовы привить раньше", — цитирует министра РИА «Новости».
Он добавил, что в гражданском обороте сейчас находятся более 4 млн доз вакцин от COVID-19. За последние сутки более 1 млн доз вакцин стало доступно для отправки в регионы. К концу дня планируется выпустить в гражданский оборот еще до 200 тыс. доз.
В четверг президент Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что необходимо привить около 70 млн россиян от коронавирусной инфекции. Массовая вакцинация населения стартовала в России 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Масштабную вакцинацию начали проводить в декабре, возможность сделать прививку получили некоторые категории граждан, например, медики и учителя.