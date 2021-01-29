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Москва

Крымские чиновники извинились за «блокадный хлеб» для ветеранов 

Павел Тиунов 1 час назад
Крымские чиновники извинились за «блокадный хлеб» для ветеранов
Фото: ТАСС
В Крыму чиновники признали, что акция с вручением ветеранам пайки «блокадного хлеба» могла задеть «чьи-нибудь чувства», сообщает радиостанция «Говорит Москва». По их словам, они рассматривали хлеб как «символ» памяти.
Ранее в соцсетях появились фотографии, как крымские волонтеры в день годовщины снятия блокады Ленинграда раздают пенсионерам фасованный по 125 граммов хлеб. Ровно столько получали в сутки жители города в то время, когда он был осажден фашистскими войсками. Многие пользователи негативно отреагировали на инициативу местных чиновников, назвав акцию «позорищем за гранью цинизма». Глава общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова заявила, что подобные акции «неэтичны».
Позже выяснилось, что снимки были сделаны в селе Перово. Представители местной администрации отметили, что не ожидали подобной реакции на акцию.

«Приносим свои извинения всем, чьи чувства были задеты», — цитируют журналисты слова одного из чиновников.

«Рамблер» писал, что в прошлом году сотрудницы городского совета Керчи и депутат парламента Крыма оказались в центре скандала после того, как поздравили ветеранов с днем снятия блокады Ленинграда. Негативную реакцию у пользователей соцсетей и политиков вызвал контраст роскошных шуб
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Политика , Радиостанция "Говорит Москва"
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