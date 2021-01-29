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Москва

В Госдуме прокомментировали слова Кравчука о «потерях» России 

RT на русском и ещё 7 14 минут назад
В Госдуме раскритиковали слова Кравчука о «потерях» России
Фото: РИА Новости
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в разговоре с RT оценил призыв главы украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука к Западу усилить антироссийские санкции.
Кравчук также заявил, что Россия будет «нести потери».

«Сегодня, пользуясь статусом в вопросах урегулирования ситуации в Донбассе, он занимается не столько урегулированием, сколько торпедированием возможных решений, которые бы наконец позволили развязать донбасский узел. Поэтому он и апеллирует к Западу, поэтому он взывает к санкциям и политическому давлению», — добавил депутат.

Кравчук пообещал России потери
Ранее бывший глава Украины обвинил Россию в нежелании выполнять международные обязательства по Украине.
Он призвал Запад усилить антироссийские санкции и заявил, что Россия будет «нести потери».
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Политика , Леонид Кравчук , Дмитрий Новиков , Комитет госдумы по международным делам , Госдума , Москва
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