В Кремле заявили, что присоединение Донбасса «не стоит на повестке дня»

Российские власти не обсуждают возможное присоединение Донбасса к РФ , заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . По его словам, вопрос «не стоит на повестке дня», сообщает ТАСС.

Официального представителя главы государства попросили прокомментировать заявление главного редактора RT Маргариты Симоньян , которая призвала Кремль «вернуть Донбасс». Песков подчеркнул, что журналистка — медиаменеджер, поэтому её позицию не стоит рассматривать, как трактующую намерения государства. Он добавил, что текущий вопрос «ни прямо, ни косвенно» властями не обсуждается.

Накануне Симоньян заявила, что Кремлю стоит задуматься над вариантом включения Донбасса в состав РФ. Журналистка сослалась на желание местных жителей, которые стремятся «жить у себя дома и быть частью великой щедрой Родины».

«Россия, матушка, забери Донбасс домой», — заявила Симоньян на интеграционном форуме в Донецке.

Она также напомнила о том, что право говорить на русском языке у жителей Донбасса никто не может отнять. Россия, по ее словам, в этом случае должна закрепить эту возможность, поскольку на Украине в настоящее время русскоговорящих граждан притесняют. Симоньян подчеркнула, что это только ее мнение, и на подобное заявление её «никто не уполномочивал».