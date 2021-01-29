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Москва

Песков прокомментировал заявление Симоньян о Донбассе 

BFM.RU и ещё 20 46 минут назад
Вопрос о вхождении Донбасса в состав России ни прямо, ни косвенно на повестке не стоит, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.
Ранее главред RT Маргарита Симоньян выступила на форуме «Русский Донбасс» в Донецке. Она призвала Россию цитата «забрать Донбасс домой», отметив, что «люди Донбасса хотят иметь возможность быть русскими». И Россия, по мнению Симоньян, обязана обеспечить им эту возможность.
Песков отметил, что Симоньян является медиаменеджером и журналистом, она никоим образом не может быть выразителем официальной позиции РФ по этому вопросу, передает РИА Новости.
Симоньян призвала включить Донбасс в состав России
Кроме того, по словам представителя Кремля, Москва занимает ответственную позицию в рамках усилий по содействию Украине в урегулировании ее внутриукраинского кризиса и по защите интересов русскоязычного населения Донбасса. Россия и продолжит защищать русских, отметил Песков.
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Политика , Видео , Дмитрий Песков , Маргарита Симоньян , РИА Новости , Донецк
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