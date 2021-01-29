Вопрос о вхождении Донбасса в состав России ни прямо, ни косвенно на повестке не стоит, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков , отвечая на вопрос журналистов.

Ранее главред RT Маргарита Симоньян выступила на форуме «Русский Донбасс» в Донецке. Она призвала Россию цитата «забрать Донбасс домой», отметив, что «люди Донбасса хотят иметь возможность быть русскими». И Россия, по мнению Симоньян, обязана обеспечить им эту возможность.

Песков отметил, что Симоньян является медиаменеджером и журналистом, она никоим образом не может быть выразителем официальной позиции РФ по этому вопросу, передает РИА Новости

Кроме того, по словам представителя Кремля, Москва занимает ответственную позицию в рамках усилий по содействию Украине в урегулировании ее внутриукраинского кризиса и по защите интересов русскоязычного населения Донбасса. Россия и продолжит защищать русских, отметил Песков.