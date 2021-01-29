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Москва

В Госдуме отреагировали на новые санкции Украины против России 

Lenta.ru 40 минут назад
В Госдуме отреагировали на новые санкции Украины против России
Фото: РИА Новости
Новые санкции Украины против российских физических и юридических лиц на общий фон двусторонних отношений не влияет, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. Его реакцию приводит RT в пятницу, 29 января.

«Все, что мы слышим от наших соседей, — это голословные обвинения, какие-то псевдоисторические заявления и угрозы сделать нашу жизнь тяжелее и опаснее. Так что очередные (не знаю, какие по счету) санкции, подписанные президентом [Украины Владимиром] Зеленским, — это лишь мазок к портрету», — сказал он.

28 января президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против юридических и физических лиц из России. Сам санкционный список на сайте не опубликован.
27 января Киев рассматривал возможность ввести экономические ограничения в отношении 13 российских авиакомпаний, которые осуществляют полеты над Крымом. Речь шла о санкциях сроком на три года, которые предусматривают полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок над территорией Украины.
Впервые Украина ввела санкции в отношении РФ в 2014 году, обвинив Москву в оккупации Крыма. Киев не признает итоги референдума о присоединении полуострова к РФ. После ограничения неоднократно продлевались и дополнялись.
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Комментарии 1
Политика , Руслан Бальбек , Владимир Зеленский , Госдума , Республика Крым
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