В Госдуме отреагировали на новые санкции Украины против России 

«Все, что мы слышим от наших соседей, — это голословные обвинения, какие-то псевдоисторические заявления и угрозы сделать нашу жизнь тяжелее и опаснее. Так что очередные (не знаю, какие по счету) санкции, подписанные президентом [Украины Владимиром] Зеленским, — это лишь мазок к портрету», — сказал он.