Путин и Шойгу почтили память Ланового 

Как сообщал «Рамблер», Василий Лановой в начале января был госпитализирован с коронавирусом. Тогда артист чувствовал себя удовлетворительно, однако его решили положить в больницу, чтобы исключить осложнения. 28 января актеру резко стало хуже, его перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Вечером того же дня он скончался в возрасте 87 лет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким актера, пишет РИА Новости.

Ранее поздравляя Ланового с днем рождения 16 января, глава государства подчеркнул, что многогранное творчество актера и личный вклад в сохранение патриотических традиций и воспитание молодежи достойны глубочайшего уважения, отмечает издание.

Также глубокие соболезнования в связи с кончиной Василия Ланового выразил министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу. Он напомнил, что Лановой сыграл в фильме «Офицеры», который «стал культовым для всех военнослужащих нашей страны».

«В образе Ивана Вараввы Василий Семенович сумел воплотить самые лучшие черты настоящего офицера и патриота Отечества! Он навсегда останется в нашей памяти не только как талантливый артист, но и как замечательный человек, отзывчивый товарищ», — приводит слова Шойгу ТК «Звезда».

Ранее российские знаменитости заявили, что шокированы скоропостижной кончиной Ланового и признались, что он обладал невероятным талантом и особенной силой духа.