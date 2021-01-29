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Володин назвал самые важные решения Госдумы в январе 

ИА Regnum 3 часа назад
Володин назвал самые важные решения Госдумы в январе
Фото: РИА Новости
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал самые важные решения, принятые депутатами в январе 2021 года, а также назвал самых активных парламентариев.
Так, самым важным решением Володин назвал ратификацию соглашения о продлении договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года. Срок действия ДСНВ истекал 5 февраля 2021 года.

«Если бы договоренность о его продлении на пять лет не была достигнута, поддержание глобальной стратегической стабильности было бы поставлено под угрозу», — цитирует Володина сайт Госдумы.

Решение этого вопроса стало возможным благодаря президенту России Владимиру Путину, который на протяжении долгого времени вел эту работу и сразу после вступления в должность нового президента США вышел на эти договоренности, отметил парламентарий.
Володин также отметил работу комитета Госдумы по международной политике за оперативную подготовку заявления «Об осуждении политики двойных стандартов в современном мире», а также за работу по отстаиванию интересов России в рамках ПАСЕ.
Среди важных решений он назвал сохранение полномочия делегации РФ в ПАСЕ, несмотря на попытки оспорить их.
Самыми активными депутатами по версии Володина в январе были Галина Данчикова («Единая Россия»), Сергей Гаврилов (КПРФ), Сергей Натаров (ЛДПР) и Олег Нилов («Справедливая Россия»).
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Комментарии
Политика , Сергей Гаврилов , Олег Нилов , Галина Данчикова , Сергей Натаров , Владимир Путин , Вячеслав Володин , Единая Россия , Госдума , Справедливая Россия , КПРФ , ЛДПР , США
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