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Москва

Сенат Чехии предложил ЕС расширить антироссийские санкции 

ТАСС 51 минуту назад
Чехия предложила ЕС наказать Россию новыми санкциями
Фото: depositphotos.com
Сенат (верхняя палата парламента) Чехии принял в четверг постановление, в котором Евросоюзу предлагается расширить санкции против России. Об этом сообщила пресс-служба высшего законодательного органа.

"Призываем депутатов парламентов государств — членов ЕС добиваться совместных действий в рамках Евросоюза, включая принятие новых санкций в отношении представителей РФ", — привела пресс-служба цитату из документа.

В постановлении утверждается, что в России имеет место подавление гражданских прав и свобод.
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За принятие документа проголосовали 42 из 43 присутствовавших на заседании сенаторов. Всего в верхней палате чешского парламента насчитывается 81 место.
Подавляющее большинство в Сенате принадлежит оппозиционным правительству правым партиям, которые, в частности, настаивают на лишении России возможности участвовать в готовящемся тендере на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы". В нижней палате парламента, где правые находятся в меньшинстве, оппозиции не удалось добиться принятия постановления с аналогичными требованиями к ЕС.
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Комментарии 24
Политика , В мире , ЕС , Прага , Чехия
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