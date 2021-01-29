Пушков ответил на выпады украинцев в ПАСЕ

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал реакцию украинской делегации в ПАСЕ на утверждение полномочий России в ассамблее. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию, в которой решила ратифицировать полномочия российской делегации. В ходе обсуждения украинские делегаты призывали ассамблею не делать этого, а также оскорбляли президента России и органы власти.

"Время идет — ничего не меняется: в 2014-м в зале ПАСЕ раздавались истеричные вопли Ирины Геращенко и расистские выкрики ее коллег по делегации. И в эти дни звучат явно неумные выпады — от злости и бессилия перед фактом утверждения полномочий делегации России", — отметил сенатор.

Отношения России и ПАСЕ обострились в апреле 2014 года в связи с вхождением Крыма в состав РФ.

Последний раз полномочия российской делегации были оспорены в ПАСЕ в январе 2020 года, до этого — в июне 2019 года.