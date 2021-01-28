Путин поручил привить от коронавируса почти 70 млн россиян 

Необходимо привить около 70 млн россиян от коронавирусной инфекции, заявил президент Владимир Путин

«В эту прививочную кампанию, связанную с гриппом, почти 70 млн человек привили. Мне [глава Роспотребнадзора Анна] Попова докладывала вчера — 68 млн Примерно на такие же показатели должны выйти и по вопросу борьбы с коронавирусной инфекцией», — заявил президент в ходе совещания с правительством, передает ТАСС.

Президент отметил, что производство вакцины от коронавирусной инфекции в России идет с опережением графика. «Министр [промышленности и торговли Денис] Мантуров докладывал о том, что промышленность работает даже с опережением графика по количеству выпускаемых препаратов», — заявил глава государства.

Президент отметил, что в России по сравнению со многими европейскими странами уровень заболеваемости COVID-19 ниже. «На 100 тыс. населения у нас примерно 12 человек заболевших. Это в четыре раза меньше, чем в европейских странах, во многих европейских странах», — сказал Путин.

Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания сообщила, что на данный момент произведено 8,2 млн доз, для вакцинации граждан в медицинские организации направлено 2,7 млн доз.

Она добавила, что разница между объемами производства и доступными для вакцинации дозами обоснована контролем качества и безопасности вакцин.

Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в России 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.