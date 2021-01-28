В Кремле назвали вопрос об индексации пенсий темой дискуссии

Никаких конкретных позиций по индексации пенсий пока не было определено, этот вопрос находится на обсуждении в кабмине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 28 января.

Этот вопрос рассматривают в правительстве РФ , отметил Песков в ответ на вопрос, есть ли какой-то ответ по индексации пенсий для всех пожилых россиян, а также будут ли индексироваться выплаты работающих пенсионеров.