Новая российская партия выступила за повышение налогов для богатых 

Объединенная партия «Справедливой России», «За правду» и «Патриотов России» выступает за повышение налогов для богатых. Об этом сообщает «Ура.ру».
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», депутат Государственной думы Сергей Миронов объявил, что его партия «Справедливая Россия» объединится с партиями «За правду» и «Патриоты России». Сегодня Миронов и лидеры двух других партий Захар Прилепин и Геннадий Семигин подписали манифест об основных пунктах программы новой партии.
Одним из них стало повышение налогов для богатых. Также партия выступает за повышение пенсий, борьбу с коррупцией, введение базового безусловного дохода, государственное регулирование цен на продукты первой необходимости, свободные выборы без муниципального фильтра, прямые выборы мэров, национализацию стратегических предприятий, перераспределение доходов от центра к регионам, обеспечение гарантированной медицины, бесплатное образование, отказ от единого государственного экзамена и признание права самопровозглашенной Донецкой народной республики на самоопределение.
Миронов, Прилепин и Семигин сообщили, что новая партия намерена стать по меньшей мере второй в России.