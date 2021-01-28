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Москва

Новая российская партия выступила за повышение налогов для богатых 

Артём Кульша 23 минуты назад
Новая российская партия выступила за повышение налогов для богатых
Фото: РИА Новости
Объединенная партия «Справедливой России», «За правду» и «Патриотов России» выступает за повышение налогов для богатых. Об этом сообщает «Ура.ру».
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», депутат Государственной думы Сергей Миронов объявил, что его партия «Справедливая Россия» объединится с партиями «За правду» и «Патриоты России». Сегодня Миронов и лидеры двух других партий Захар Прилепин и Геннадий Семигин подписали манифест об основных пунктах программы новой партии.
Одним из них стало повышение налогов для богатых. Также партия выступает за повышение пенсий, борьбу с коррупцией, введение базового безусловного дохода, государственное регулирование цен на продукты первой необходимости, свободные выборы без муниципального фильтра, прямые выборы мэров, национализацию стратегических предприятий, перераспределение доходов от центра к регионам, обеспечение гарантированной медицины, бесплатное образование, отказ от единого государственного экзамена и признание права самопровозглашенной Донецкой народной республики на самоопределение.
Миронов, Прилепин и Семигин сообщили, что новая партия намерена стать по меньшей мере второй в России.
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Политика , Захар Прилепин , Сергей Миронов , Геннадий Семигин , Госдума , Справедливая Россия
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