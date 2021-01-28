Новая российская партия выступила за повышение налогов для богатых 

Одним из них стало повышение налогов для богатых. Также партия выступает за повышение пенсий, борьбу с коррупцией, введение базового безусловного дохода, государственное регулирование цен на продукты первой необходимости, свободные выборы без муниципального фильтра, прямые выборы мэров, национализацию стратегических предприятий, перераспределение доходов от центра к регионам, обеспечение гарантированной медицины, бесплатное образование, отказ от единого государственного экзамена и признание права самопровозглашенной Донецкой народной республики на самоопределение.

Миронов, Прилепин и Семигин сообщили, что новая партия намерена стать по меньшей мере второй в России.