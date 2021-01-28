ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации 

Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию, в которой решила ратифицировать полномочия делегации РФ.
За резолюцию проголосовали 107 парламентариев, против — 36, воздержались 24 депутата. Трансляция велась на сайте ПАСЕ.
"В этой связи ассамблея постанавливает ратифицировать полномочия членов российской делегации", — говорится в тексте резолюции.
В первый день работы сессии, 25 января, глава делегации Украины Мария Мезенцева предложила оспорить по существу полномочия делегации России. После ее заявления по правилам процедуры прошло голосование, в результате большинство поддержало идею украинского представителя об опротестовании полномочий делегации в соответствии со статьей 8 регламента организации (предложение поддержали 38 парламентариев из пяти различных национальных делегаций).