Джабаров раскритиковал слова генсека НАТО об агрессии России

Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга об агрессии России некорректны, страна никому не угрожает, сказал первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Об этом пишет RT.
Ранее Столтенберг попросил членов военного комитета альянса поддерживать оборонный потенциал их стран, чтобы оставаться готовыми к «агрессивным действиям» России.
«Россия никому не угрожает. Зачем он призывает НАТО быть более бдительными и аккуратными, готовиться к агрессии со стороны России, непонятно, зачем он разжигает такие настроения», — сказал Джабаров.
При этом он отметил, что именно НАТО подходит к границам России.
«НАТО уже находится в странах Прибалтики, уже и в Румынии, в Польше, в Чехии, то есть во всех странах бывшего Варшавского договора, размещаются новые ракетные установки, новые вооружения, танки… то есть НАТО двигается к России, поэтому говорить о том, что есть угроза со стороны России, смешно. Я считаю, что это неправильно и некорректно устами такого уважаемого человека, как Столтенберг, делать подобные заявления», — резюмировал он.