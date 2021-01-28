Джабаров раскритиковал слова генсека НАТО об агрессии России

«НАТО уже находится в странах Прибалтики, уже и в Румынии, в Польше, в Чехии, то есть во всех странах бывшего Варшавского договора, размещаются новые ракетные установки, новые вооружения, танки… то есть НАТО двигается к России, поэтому говорить о том, что есть угроза со стороны России, смешно. Я считаю, что это неправильно и некорректно устами такого уважаемого человека, как Столтенберг, делать подобные заявления», — резюмировал он.