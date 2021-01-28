В четверг ПАСЕ обсуждает полномочия российской делегации, профильный комитет ассамблеи рекомендовал их ратифицировать, говорится в проекте резолюции, поступившем в распоряжение РИА Новости.

"Конечно, ни на какие ультиматумы, санкции и ограничения полномочий наша делегация никогда не согласится. Если решение будет принято об ограничении полномочий любого из членов нашей делегации, мы будем вынуждены покинуть эту площадку для диалога, как это было в 2014 году", — сказал Толстой на обсуждении полномочий РФ в ПАСЕ.

Последний раз полномочия делегации РФ были оспорены в ПАСЕ в январе 2020 года, до этого — в июне 2019 года.

До 2019 года отношения Москвы и Страсбурга находились в кризисе. Делегацию России в ПАСЕ в апреле 2014 года лишили права голоса из-за событий на Украине и воссоединения с Крымом.

В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ Москва отказалась работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений и перестала платить свой взнос в бюджет Совета Европы. В июне 2019 года ПАСЕ восстановила права делегации, и российские парламентарии вернулись к полноформатной работе в ассамблее.