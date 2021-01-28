Пушков предрек конец миру Столтенберга 

Он написал, что Столтенбергу пора принять окончание «его мира, основанного на правилах», которые еще действуют в трех-четырех западных столицах.

Пушков подчеркнул, что эти правила опираются «не на международное право, а на право сильного» и добавил, что осталось слишком мало желающих их соблюдать.

Ранее Столтенберг попросил членов военного комитета Североатлантического альянса поддерживать оборонный потенциал их стран, в том числе чтобы быть готовыми реагировать на «агрессивные действия» России.