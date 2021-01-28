Видео выступления Владимира Путина в Давосе 2021 

27 января впервые с 2009-го года на экономическом форуме в Давосе по видеосвязи выступил президент России Владимир Путин . В своей речи он сравнил нынешнюю ситуацию с 30-ми годами, рассказал о ключевых вызовах современности, отметил кризис прежних экономических моделей и деградацию системы глобальной безопасности, а также назвал четыре гаранта развития экономики.

Путин поделился своими соображениями о влиянии пандемии коронавируса на мировую экономическую ситуацию.

"Сегодня можно наблюдать резкую поляризацию общественных взглядов, рост популизма, правого и левого радикализма, обострение и ожесточение внутриполитических процессов, в том числе в ведущих странах", — заявил политик.