Москва вручила ноту протеста представителю посольства США в связи с распространением фейков о несанкционированных акциях в российских городах 23 января, сообщили в МИД России.
В министерстве обратили внимание на большое количество растиражированной недостоверной информации в американских соцсетях. По мнению МИД РФ, этот контент скоординировано распространяет посольство США в Москве.
«Его представителю, вызванному в МИД 27 января этого года, вручена нота протеста с предупреждением, что российская сторона оставляет за собой право на ответные шаги», — заявили в МИД.
Как сообщал «Рамблер», за день до проведения акций в поддержку Алексея Навального посольство США в Москве опубликовало на своем сайте места и время проведения несогласованных акций протеста 23 января в различных российских городах, сопроводив это призывом к своим гражданам избегать посещения этих мест. В российском МИД сочли публикацию призывом США к незаконным акциям.